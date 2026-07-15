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15 июля, 09:44

Город

Асфальт обновлен на 42 улицах в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие на 42 улицах в центре Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, мероприятия по замене асфальта проводятся каждый год в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. В текущем году специалисты отремонтировали покрытие на улицах Ильинке, Солянке и Россолимо, Новой, Старой и Славянской площадях, в Настасьинском и Калашном переулках.

"Общая площадь обновленного покрытия составит около 600 тысяч квадратных метров", – отметил Бирюков.

Специалисты продолжают работы в Лужнецком проезде и в Панфиловском переулке.

Одной из причин регулярного ремонта является образование колеи, которая появляется из-за интенсивного автомобильного движения. Это доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

"Работы проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", – добавил Бирюков.

Сам ремонт проходит в несколько этапов: фрезерование покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, укладка нового асфальта, нанесение дорожной разметки. По словам заммэра, в ходе ремонта применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.

Ранее специалисты отремонтировали дорожное покрытие площадью более 28 тысяч квадратных метров в Новоспасском проезде, который проходит через Таганский и Южнопортовый районы. Протяженность обновленного участка составляет примерно 800 метров. К ремонту были привлечены 50 сотрудников ГБУ "Автомобильные дороги" и 35 единиц техники.

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