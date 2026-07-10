Асфальт обновили на Малой Никитской улице в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ремонт асфальта провели на Малой Никитской улице в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

На участке протяженностью 800 метров заменили более 7,5 тысячи квадратных метров дорожного покрытия. Ремонт на Малой Никитской улице не проводился с 2018 года.

В комплексе объяснили, что одной из причин обновления асфальтобетонного покрытия является колейность, которая появляется из-за интенсивного движения автомобилей. Она может негативно отразиться на безопасности водителей.

Работы по замене асфальта проводятся чаще всего ночью, когда ниже трафик. Сначала специалисты снимают существующее покрытие, затем приводят в порядок смотровые колодцы и дождеприемные решетки. После этого укладывается новый асфальт и наносится дорожная разметка.

"Для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяем современные технологии и используем асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу", – добавили в пресс-службе.

Ранее дорожное покрытие обновили на Ленинском проспекте. Работы прошли на участке от Садового до Третьего транспортного кольца. Всего заменили более 100 тысяч "квадратов" асфальта.

До этого ремонт полотна провели на улице Солянке, где заменили около 8 тысяч "квадратов" дорожного покрытия.