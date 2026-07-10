Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 12:23

Город

Асфальт обновили на Малой Никитской улице в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ремонт асфальта провели на Малой Никитской улице в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

На участке протяженностью 800 метров заменили более 7,5 тысячи квадратных метров дорожного покрытия. Ремонт на Малой Никитской улице не проводился с 2018 года.

В комплексе объяснили, что одной из причин обновления асфальтобетонного покрытия является колейность, которая появляется из-за интенсивного движения автомобилей. Она может негативно отразиться на безопасности водителей.

Работы по замене асфальта проводятся чаще всего ночью, когда ниже трафик. Сначала специалисты снимают существующее покрытие, затем приводят в порядок смотровые колодцы и дождеприемные решетки. После этого укладывается новый асфальт и наносится дорожная разметка.

"Для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяем современные технологии и используем асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу", – добавили в пресс-службе.

Ранее дорожное покрытие обновили на Ленинском проспекте. Работы прошли на участке от Садового до Третьего транспортного кольца. Всего заменили более 100 тысяч "квадратов" асфальта.

До этого ремонт полотна провели на улице Солянке, где заменили около 8 тысяч "квадратов" дорожного покрытия.

Почти 40 тысяч квадратных метров покрытия обновят на Пречистенской набережной

Читайте также


городЖКХ

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика