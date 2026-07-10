Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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10 июля, 11:31

Общество

Сильный дождь с грозой обрушится на Москву и Подмосковье после 15:00 10 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный дождь, местами с грозой, ожидается в Москве и Подмосковье после 15:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

По информации синоптиков, за 3 часа в регионе может выпасть до 9 миллиметров осадков, то есть до 9 литров дождевой воды на квадратный метр территории. В дальнейшем интенсивность дождя начнет снижаться, однако осадки полностью не прекратятся.

В период с 18:00 до 21:00 по московскому времени ожидается до 3 миллиметров дождя, а в следующие 3 часа – еще до 2 миллиметров.

Всего до вечера в Москве может выпасть от 2 до 15 миллиметров осадков. При этом до 21:00 субботы, 11 июля, в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за дождей, местами сильных, грозы и усиления ветра при грозах до 17–20 м/с.

Вместе с тем в Москве 10-го числа ожидается шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду. В связи с этим "Россети Московский регион" переведены в режим повышенной готовности. К ликвидации последствий готовы 303 бригады, 1 198 специалистов и 364 единицы техники, при необходимости задействуют 185 дизель-генераторов общей мощностью 72 МВт. Компания взаимодействует с МЧС, властями и метеослужбами.

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