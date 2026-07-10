В Сочи фермер вырастил голландскую папайю весом более килограмма

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В экспериментальной теплице в Сочи вырастили первую крупную папайю голландского сорта весом чуть больше одного килограмма. Об этом РИА Новости сообщил глава фермерского хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший.

По его словам, саженцы папайи высадили в сочинской теплице в августе 2025 года. Плод весом около 500–600 граммов удалось собрать уже в феврале 2026 года.

"Это сорт голландский, классическая папайя с оранжевой мякотью и черными семенами внутри. Плод был примерно чуть больше килограмма. Дегустировали прямо в теплице", – рассказал Платонов.

Он отметил, что плод папайи, которую также называют дынным деревом, созревал около 6 месяцев. В ближайшее время должны поспеть еще несколько фруктов. По словам фермера, при непрерывном цветении одно дерево способно давать до 100 килограммов папайи в год.

Платонов добавил, что жители разных регионов России уже проявляют интерес к покупке сочинской папайи и обращаются к фермерскому хозяйству через соцсети. Один из плодов планируют отправить жительнице Анапы, ставшей победительницей конкурса на странице хозяйства в интернете.

По данным из открытых источников, папайя, выращенная в тропических странах, может достигать веса 3–5 килограммов. Однако в российских магазинах чаще всего встречаются плоды массой 500–700 граммов.

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