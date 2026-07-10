10 июля, 10:49Происшествия
Мосгортранс будет добиваться наказания для виновника ДТП на Нижегородской улице
Фото: Москва 24
Мосгортранс намерен добиваться привлечения к ответственности водителя "Газели" – виновника аварии на Нижегородской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
"Будем требовать от него полного восстановления поврежденного автобуса!" – указано в публикации.
Всем пострадавшим окажут поддержку и помощь в оформлении документов для получения страховых выплат, добавили в департаменте.
Авария произошла утром 10 июля на Нижегородской улице около дома 9гс1. Водитель "Газели" нарушил ПДД и столкнулся с автобусом, после чего последний выехал на тротуар и врезался в препятствие. Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.
По данным ГАИ, пострадали водитель автобуса и девять пассажиров, однако точное количество людей, получивших травмы, устанавливается. Как рассказали очевидцы, на автомобилисте после инцидента "не было лица", поскольку, по их мнению, он не ожидал, что из-за его действий будет столько пострадавших.