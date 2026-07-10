Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 10:49

Происшествия

Мосгортранс будет добиваться наказания для виновника ДТП на Нижегородской улице

Фото: Москва 24

Мосгортранс намерен добиваться привлечения к ответственности водителя "Газели" – виновника аварии на Нижегородской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Будем требовать от него полного восстановления поврежденного автобуса!" – указано в публикации.

Всем пострадавшим окажут поддержку и помощь в оформлении документов для получения страховых выплат, добавили в департаменте.

Авария произошла утром 10 июля на Нижегородской улице около дома 9гс1. Водитель "Газели" нарушил ПДД и столкнулся с автобусом, после чего последний выехал на тротуар и врезался в препятствие. Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.

По данным ГАИ, пострадали водитель автобуса и девять пассажиров, однако точное количество людей, получивших травмы, устанавливается. Как рассказали очевидцы, на автомобилисте после инцидента "не было лица", поскольку, по их мнению, он не ожидал, что из-за его действий будет столько пострадавших.

Читайте также


происшествияДТПгород

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика