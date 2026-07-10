"Россети Московский регион" приведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

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"Россети Московский регион" приведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, сообщила пресс-служба компании.

По данным компании, к ликвидации возможных инцидентов, связанных с непогодой, готовы 303 бригады, 1 198 специалистов и 364 единицы спецтехники. При необходимости сотрудники задействуют 185 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 72 мегаватт.

Кроме того, в организации непрерывно продолжают взаимодействие с представителями МЧС, органами власти и метеослужбами. Также ведется мониторинг погодных условий.

Ранее синоптики предупреждали, что наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Москве в ночь на воскресенье, 12 июля. В столице только за 12 часов может выпасть до 30 миллиметров осадков. Местами возможно локальное подтопление низинных участков. При этом в пятницу, 10 июля, существенных осадков не ожидается, но не исключено шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду.

