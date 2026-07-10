Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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10 июля, 09:33

Общество

Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за дождя с пятницы, 10 июля, до субботы, 11 июля. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Уточняется, что период предупреждения обозначен с 21:00 пятницы до 21:00 субботы. В ночь ожидается дождь и местами гроза. Днем также пойдет дождь, местами сильный, не исключены грозы и усиление ветра до 17 метров в секунду.

Аналогичное предупреждение будет действовать и в Московской области.

Ранее москвичам рекомендовали отдать предпочтение городскому транспорту из-за непогоды 10 июля. На фоне ожидающихся гроз и шквалистого ветра городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности.

Также в столице 10 июля не исключен смерч. В этот день на Москву прольется еще до 8–11 литров осадков на 1 квадратный метр. Ожидаются грозы, местами град диаметром до 2 сантиметров.

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