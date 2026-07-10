В южных и центральных районах Крыма введут ограничения подачи электроэнергии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дополнительные ограничения электроснабжения будут действовать в пятницу, 10 июля, в южных и центральных районах Крыма. Об этом сообщила пресс-служба компании "Крымэнерго".

"В результате вражеской атаки на энергообъекты полуострова в ряде населенных пунктов Северо-Западного Крыма продолжатся ограничения электроснабжения", – говорится в сообщении компании.

В "Крымэнерго" добавили, что энергетики работают в круглосуточном режиме. Сроки восстановления электроснабжения зависят от обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с топливом и электроснабжением на полуострове остается напряженной и продлится еще некоторое время. Он пояснил, что большинство решений не могут быть озвучены публично, и призвал жителей с пониманием отнестись к дефициту информации.

Аксенов предупредил, что топлива в свободной продаже в отдельные дни не будет, но проблема взята на контроль, а по электроснабжению точных графиков подачи не будет из-за продолжающихся перебоев.