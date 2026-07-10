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10 июля, 09:59

Происшествия

Спасатели нашли тела двух мужчин, перевернувшихся на лодке в Якутии

Фото: МАХ/"Служба спасения Якутии"

Найдены тела двух из четырех мужчин, лодка с которыми перевернулась на реке Алдан в Якутии. Об этом сообщила служба спасения региона в мессенджере MAX.

"Спасатели извлекли <...> тела двух человек, поиски еще двоих продолжаются", – уточняется в публикации.

Моторная лодка "Обь" с пятью гражданами на борту перевернулась на реке Алдан 9 июля. Судно опрокинулось примерно в 25 километрах выше по течению от поселка Угоян. Один из пассажиров смог выбраться на берег, однако четыре человека пропали. В связи с этим была организована поисково-спасательная операция.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

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