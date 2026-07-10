Сергей Собянин рассказал, каким будет медицинский колледж в "Сколкове"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве утвержден архитектурный облик медицинского колледжа, который возведут в "Сколкове". В нем смогут обучаться свыше 5 тысяч студентов, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Дефицит квалифицированных специалистов среднего звена – одна из главных проблем современной экономики. А возрождение и развитие среднего профессионального образования – один из главных рецептов ее решения", – сказал он.

В новом медколледже можно будет обучаться по четырем наиболее востребованным направлениям, включая "сестринское дело", "лечебное дело", "акушерское дело" и "стоматология ортопедическая". Общая площадь комплекса составит 55 тысяч квадратных метров, что сделает его одним из крупнейших в Москве.

Здание разделят на учебные блоки, которые свяжут открытые многофункциональные зоны. Колледж оснастят большим количеством современных тренажеров, мастерских и лабораторий по химии, физике и биологии. Предусмотрены и кабинеты информационных технологий, где можно будет проводить дистанционные занятия.

Лекции будут проходить в просторных аудиториях, а готовиться к занятиям и работать над проектами студенты смогут в медиатеке. Проектом запланированы и рекреационные зоны. Здесь же разместят спортивное пространство. Колледж также оборудуют умными автоматизированными инженерными системами.

Само здание получит интересную геометрию – центральная часть спроектирована в форме куба со ступенчатой пространственной структурой. Внешнюю часть здания украсит красный крест, а фасад отделают светлым керамогранитом, декоративным металлом и панорамным остеклением.

В это же время правое крыло станет почти прозрачным за счет витражей. Левый корпус будет выполнен в сдержанном стиле со строгими вертикальными линиями. Территорию вокруг благоустроят и озеленят, установят новое освещение.



Соседство с Инновационным центром позволит студентам и преподавателям напрямую работать с ведущими научными и технологическими командами страны. При этом базой для практики обучающихся станут крупные клиники, расположенные здесь же. В их числе новый лечебно-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы № 62.

"Завершить строительство нового колледжа планируем в 2029 году. В результате Москва получит еще одну первоклассную площадку для подготовки медицинских работников среднего звена", – резюмировал градоначальник.

Ранее Собянин рассказал, что на территории бывшего Тушинского аэродрома появится новая поликлиника. Строительство медучреждения для жителей жилого района на Летной улице уже стартовало. Здание площадью более 9,4 тысячи квадратных метров будет включать взрослое и детское отделения.

