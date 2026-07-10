Футболист ЦСКА Круговой разбил награды РПЛ через 10 минут после вручения

Фото: телеграм-канал DENZELLOFFICIAL

Футболист ЦСКА Данил Круговой разбил награды Российской Премьер-лиги (РПЛ) через 10 минут после вручения, передает "Газета.ру".

На церемонии ему вручили призы за лучший ассист и как самому медийному игроку, однако спортсмен их разбил. Снимок со сломанными наградами он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Продолжаю тренд этого сезона", – прокомментировал Круговой.

Ранее команда "Спартак" выиграла Кубок России, победив "Краснодар", – несмотря на то что основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти красно-белые оказались точнее и выиграли со счетом 4:3.

Во время фотосессии на фоне трибун полузащитник случайно разбил хрустальный кубок. Пресс-секретарь Российского футбольного союза Павел Новиков объяснил, что это произошло из-за особенностей материала и активности самих спортсменов.

