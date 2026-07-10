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10 июля, 11:41

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Ветеринар Зуева: кормление котят обычным молоком может привести к смерти животного

Ветеринар рассказала об опасности кормления котят обычным молоком

Фото: legion-media.com/Dzmitry Kliapitski

Кормление котенка обычным молоком может привести к летальному исходу животного. Об этом изданию "Абзац" заявила ветеринар и кандидат биологических наук Наталья Зуева.

По ее словам, молоко способно вызвать расстройство пищеварения, рвоту и диарею. Это грозит обезвоживанием и интоксикацией, что может закончиться смертью питомца.

Реакция организма на молочный продукт индивидуальная и зависит от возраста животного, ферментативной активности и состава самого продукта. Последствия могут варьироваться от легкой до тяжелой формы непереносимости, объяснила Зуева.

"Организм котят не адаптирован к молоку. Также молоко может спровоцировать у них развитие аллергических реакций или отвращение. Взрослые кошки также часто теряют способность переваривать лактозу", – добавила специалист.

Тем временем в зарубежных соцсетях набирают популярность видео, в которых предлагается давать питомцам ибупрофен при травмах. Однако человеческие лекарства могут вызвать у них отравление, доходящее до реанимации, рассказал ветврач Михаил Шеляков. Он уточнил, что необходимость применять специальные ветеринарные препараты обусловлена особенностями физиологии животных.

Ветеринары заявили, что нельзя смешивать готовый корм с домашней едой

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