Собянин сообщил об уничтожении уже 19 летевших на Москву беспилотников

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 5 вражеских БПЛА, летевших на Москву. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на месте падения обломков дронов уже работают специалисты экстренных служб.

Атака БПЛА на столицу продолжается с ночи 10 июля. В общей сложности к настоящему моменту удалось ликвидировать 19 дронов.

На фоне этого столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Временные меры были введены для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам посоветовали следить за актуальной информацией о статусе рейсов на онлайн-табло аэропорта.