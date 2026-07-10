Собянин: электродепо "Замоскворецкое" 57 лет обслуживает поезда столичного метро

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Электродепо "Замоскворецкое" уже 57 лет обслуживает поезда метрополитена Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

За эти годы оно обеспечивало регулярную работу 4 линий метро. С момента открытия и до 2021 года депо работало для Замоскворецкой линии, с 1995-го по 2019-й – для выделенного участка Каховская – Каширская, в 2024–2025 годах – для Троицкой ветки, с 2021 года и по настоящее время – для Большой кольцевой линии (БКЛ).



"Это абсолютный рекорд для Москвы", – подчеркнул мэр.

Он напомнил, что депо открылось в 1969 году. Тогда еще метрополитен эксплуатировал поезда типа "Г", затем – вагоны "Е". В 2021-м "Замоскворецкое" модернизировали, и теперь там находятся только современные составы – "Москва-2024" и "Москва-2020". Депо предоставило работу более чем 600 специалистам.

"Благодаря их слаженности, ответственности и профессионализму составы на БКЛ ходят регулярно с минимальными интервалами", – резюмировал Собянин.

Вместе с тем до 2032 года в Москве появятся еще более 30 новых станций метро. Это позволит фактически удвоить его протяженность по сравнению с 2010 годом. На данный момент на стадии строительства сейчас находятся три линии: Троицкая, Бирюлевская и Рублево-Архангельская.