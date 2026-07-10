Новак: власти принимают меры для стабилизации топливного рынка и загрузки НПЗ

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Правительство России предпринимает меры для защиты нефтеперерабатывающих заводов, восстановления их загрузки и обеспечения необходимого объема производства топлива. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, сложности на топливном рынке связаны с тем, что часть НПЗ вынуждена уходить в ремонт после атак беспилотников. При этом в стране сохраняется достаточный объем перерабатывающих мощностей.

"В целом мы обеспечены в полном объеме. И даже на экспорт отправляем", – указал вице-премьер.

Он подчеркнул, что власти работают над тем, чтобы предприятия могли продолжать выпускать топливо в необходимом объеме, а также усиливают защиту нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

Вице-премьер отметил, что для стабилизации ситуации власти также намерены увеличить объемы поставок топлива в регионы. По его словам, сейчас ведется работа над дополнительным завозом нефтепродуктов.

Кроме того, Новак заявил, что временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива направлен на обеспечение потребностей внутреннего рынка.

Отдельно он обратил внимание на ситуацию с ценами. По словам вице-премьера, некоторые перекупщики используют сложившиеся обстоятельства для дополнительного заработка и повышения стоимости топлива.

Новак добавил, что вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают цены на своих автозаправочных станциях на уровне не выше инфляции. При этом Федеральной антимонопольной службе (ФАС), по его словам, необходимо внимательно контролировать ситуацию с ценами в регионах.

Ситуация на российском топливном рынке остается напряженной с мая. В связи с этим кабмин поручил ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям оперативно предотвращать локальные перебои с поставками, а также разрешил крупные закупки бензина за рубежом, включая Индию.

По оценке эксперта в области энергетики Игоря Юшкова, эти меры способны стабилизировать ситуацию к осени. С сентября спрос на бензин традиционно идет на спад вплоть до ноября. Министр промышленности Антон Алиханов, в свою очередь, заверял, что временные ограничения по топливу не сказываются на ассортименте в рознице, а влияют лишь на транспортную логистику.