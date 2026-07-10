Daily Mirror: британка решила удалить все зубы из-за редкого заболевания

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Жительница Великобритании намерена удалить все зубы после многих лет сильной боли и постоянных стоматологических проблем, вызванных редким заболеванием. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mirror.

Как выяснилось, 36-летняя Элиша Вудфилд страдает синдромом Бехчета – редким аутоиммунным заболеванием, которое может вызывать тяжелые осложнения, включая потерю зрения и инсульт. Болезнь сопровождается регулярным появлением болезненных язв на коже и слизистых оболочках, а также проблемами с артериальным давлением и инфекциями.

По словам женщины, заболевание серьезно сказалось и на состоянии полости рта. Сейчас у нее осталось всего восемь зубов, большинство из которых повреждены и постоянно воспаляются.

Из-за сильной боли Вудфилд не может нормально питаться. Она планирует удалить оставшиеся разрушенные зубы и сейчас собирает средства на проведение операции.

Ранее врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Яна Дьячкова предупредила, что регулярное использование отбеливающих полосок в домашних условиях приводит к серьезным последствиям, незаметным невооруженному глазу. Что безопасно для одного человека, может вызвать ожоги слизистой, повышенную чувствительность, микроповреждения эмали и образование скрытых трещин у другого.