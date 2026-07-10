В финале Уимблдона впервые за 17 лет встретятся соперницы из одной страны

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Впервые за 17 лет в финале женского одиночного разряда Уимблдона встретятся две представительницы одной страны. Об этом сообщает газета "Известия".

11 июля на лондонском центральном корте All England Club за титул поборются чешки Каролина Мухова и Линда Носкова. Впервые в истории Уимблдона в финале женского одиночного разряда встретятся две представительницы Чехии.

При этом последний раз финал с участием двух теннисисток из одной страны в целом на турнирах Большого шлема был в 2017 году, когда американки Слоан Стивенс и Мэдисон Киз разыграли титул на US Open, Открытом чемпионате США по теннису. На Уимблдоне такое случилось в последний раз в 2009 году, когда в финале играли сестры Уильямс.

Кроме того, Мухова и Носкова стали первой с 1990 года парой финалисток Уимблдона, которые перед турниром выиграли титулы Женской теннисной ассоциации (WTA) на травяных кортах.

До этого 9-я ракетка мира Мухова обыграла американку Коко Гауфф в первом полуфинале. Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:6 (12:10). Для Муховой это второй финал турниров Большого шлема, но на Уимблдоне – первый. В 2023 году она проиграла в финале "Ролан Гаррос", Открытом чемпионате Франции по теннису.

Во втором полуфинале 12-я ракетка мира Носкова обыграла украинку Марту Костюк. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4. Для Носковой это первый финал турнира Большого шлема в карьере.

Счет личных встреч между спортсменками составляет 1:0 в пользу Муховой. Ранее она одолела Носкову в третьем круге Открытого чемпионата США 2025 года.

Ранее сообщалось, что в столице в рамках проекта "Лето в Москве" состоится фестиваль тенниса. 11 и 12 июля с 12:00 до 19:00 в парке "Ходынское поле" пройдут бесплатные 25-минутные уроки по этому виду спорта.

Основной площадкой фестиваля выступит дворец тенниса "Лужники". Центральным событием станет показательный матч с участием звезд мирового тенниса, представляющих топ-20 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

