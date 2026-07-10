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10 июля, 16:28

Политика

В Финляндии предложили продлить неиспользуемый закон о выдворении на границе с РФ

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

МВД Финляндии предложило продлить до 31 декабря 2028 года закон о выдворении беженцев на границе с России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В 2024 году в Финляндии приняли закон, согласно которому государство сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы из-за угрозы "инструментализированного въезда". Он вступил в силу 22 июля того же года, однако финские власти им ни разу не воспользовались.

Как указали в МВД, проект о продлении срока действия разослан для комментариев, содержание закона при этом остается неизменным. Предложения будут приниматься до 14 августа.

Между тем восточная граница Финляндии с Россией закрыта до дальнейшего уведомления. Однако по-прежнему остается централизованной подача заявлений о предоставлении международной защиты.

Первые ограничения на пересечение российско-финской границы начали вводиться со стороны Хельсинки в ноябре 2023 года. Тогда финская сторона обвинила РФ в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе.

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