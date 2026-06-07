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07 июня, 22:15

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NZZ: Стубб заявил о необходимости диалога с Россией

Стубб заявил о необходимости диалога с Россией

Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/THOMAS PADILLA

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости сохранения политических контактов с Россией, подчеркнув, что соседство двух стран и общая граница протяженностью более 1300 километров делают такой диалог неизбежным. Об этом он заявил интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.

"Они (отношения с РФ. – Прим. ред.) по очевидным причинам, вероятно, уже не будут прежними... Но отношения с Россией должны быть", – пояснил финский лидер.

По словам Стубба, Европа в перспективе должна вести переговоры с Владимиром Путиным. Он считает, что первым шаг к диалогу должен сделать ЕС, в случае неудачи инициативу могла бы взять на себя "Евротройка" – Франция, Германия и Великобритания. Также финский лидер подчеркнул, что обсуждение отношений с Россией должно происходить в координации с США.

Кроме того, Стубб заявил, что не верит в угрозу нападения России на балтийские государства, назвав подобные сценарии надуманными.

Между тем, президент Финляндии выступил с идеей масштабного расширения Евросоюза. На форуме Eurelectric Power Summit в Хельсинки он предложил создать более гибкие форматы участия в объединении и расширить сотрудничество примерно до 40 государств.

В качестве примера Стубб упомянул Канаду, заявив, что ей было бы лучше стать частью европейского проекта, чем "51-м штатом США".

Он также высказался за более тесную интеграцию с Великобританией, Исландией и Норвегией, а среди потенциальных участников европейского объединения назвал Сербию, Албанию, Черногорию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, а также самопровозглашенное Косово. Отдельно финский лидер подчеркнул важность сближения с Турцией, особенно в вопросах безопасности.

Ранее Стубб заявил о необходимости восстановить отношения с Россией после завершения украинского конфликта. Он рассказал, что власти страны на протяжении нескольких лет обсуждают возможность налаживания контактов с Москвой на более высоком уровне.

В свою очередь, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что считает Россию давней угрозой для безопасности Европы. По ее словам, европейским странам нужно сплотиться перед лицом этой угрозы.

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