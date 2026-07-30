Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 07:34

Происшествия

Силы ПВО уничтожили за ночь 258 беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 258 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вражеские дроны были уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Пензенской и Тамбовской областей, а также в Крыму, Краснодарском крае, Адыгее и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Пензе украинские дроны атаковали склад маркетплейса Wildberries. Предварительно, один человек пострадал. Из здания эвакуировали 200 сотрудников. Компания также перестроила логистические цепочки в регионе. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

В результате атаки БПЛА на территории склада началось возгорание. На месте ЧП находятся скорая помощь, пожарные расчеты и силы МЧС, а также сотрудники правоохранительных органов.

Читайте также


происшествиярегионы

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика