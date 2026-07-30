Силы ПВО уничтожили за ночь 258 беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 258 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вражеские дроны были уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Пензенской и Тамбовской областей, а также в Крыму, Краснодарском крае, Адыгее и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Пензе украинские дроны атаковали склад маркетплейса Wildberries. Предварительно, один человек пострадал. Из здания эвакуировали 200 сотрудников. Компания также перестроила логистические цепочки в регионе. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

В результате атаки БПЛА на территории склада началось возгорание. На месте ЧП находятся скорая помощь, пожарные расчеты и силы МЧС, а также сотрудники правоохранительных органов.