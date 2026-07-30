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Пожар произошел на логистическом объекте Wildberries в Сарапуле из-за атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в связи с объявленной воздушной тревогой, подчеркнули в компании. Предварительно, пострадавших нет. На месте ЧП работают пожарные расчеты.

Также в связи с атакой были перестроены логистические цепочки, а прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Кроме того, ночью 30 июля украинские БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензе. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуированы.

Сейчас пожарные тушат возгорание на территории склада. Жителям Пензы при ощущении едкого запаха в воздухе рекомендовали оставаться дома и закрыть все окна.

Компания уже перестроила логистические цепочки в Пензенской области из-за атаки на склад. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.