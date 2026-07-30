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30 июля, 10:01

Политика

Зеленский потребовал от Запада срочных поставок ПВО после ударов России

Фото: ТАСС/Presidential Office of Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров немедленно начать поставки средств противовоздушной обороны. Об этом он написал в социальных сетях после ночных авиаударов российских войск.

"Все партнеры знают, как и чем они могут помочь", – заявил Зеленский.

Ранее Минобороны России отчиталось, что военные нанесли массированный удар по военным аэродромам и предприятиям в нескольких областях Украины. Под атаку попали объекты в Киеве, Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Удары в том числе были нанесены по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу, производящему и обслуживающему турбореактивные двигатели для крылатых ракет FP-5 "Фламинго" и БПЛА большой и средней дальности.

Также целью стал ракетный агрегатно-детальный завод "Львов-1", где выпускают бортовую электронику для ракет и радиолокационные системы для "Нептун-МД".

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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