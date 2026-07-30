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30 июля, 11:09

Происшествия

Польская полиция сообщила о воронке после взрыва в Люблинском воеводстве

Фото: 123RF.com/piotr290

Воронка образовалась после взрыва в Люблинском воеводстве на востоке Польши. Об этом сообщил News.ru со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в Билгорайском повяте (административно-территориальная единица в Польше. – Прим. ред.) между селами Тарнава-Колония и Бискупице. Воронку и разбросанные фрагменты неустановленного предмета нашли в двух километрах от построек.

Территорию оцепили, на место прибыли сотрудники антитеррористического подразделения.

Ранее несколько человек стали жертвами взрыва в торговом центре Aeon на японском острове Кюсю. ЧП случилось после землетрясения, которое произошло 28 июля. Уточнялось, что одна из стен ТЦ частично обрушилась, обнажив металлический каркас, также сильно пострадала крыша.

Известно, что в торговом центре были расположены супермаркет, магазины одежды, рестораны и кинотеатр. При этом было неизвестно, связан ли инцидент напрямую с землетрясением.

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