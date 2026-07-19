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19 июля, 07:45

Происшествия

Более 100 домов уничтожены в результате крупного пожара в Норвегии

Более 100 домов уничтожены в результате крупного пожара в Норвегии

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Мощный пожар в норвежском поселке Крокстадельва уничтожил свыше 100 домов. В связи с этим сотни человек были эвакуированы. Известно, что двое пострадали и были госпитализированы.

Возгорание началось 17 июля в таунхаусе в Драммене, после чего огонь быстро перекинулся на соседние строения и лес. По данным полиции, на месте были слышны взрывы. Норвежские СМИ называют этот пожар крупнейшим за последние 100 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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