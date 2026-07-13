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13 июля, 14:56

Спорт

3 миллиона человек проголосовали за исключение Аргентины с ЧМ-2026

Фото: Getty Images/David Ramos

3 миллиона человек проголосовали за исключение аргентинской команды с ЧМ-2026. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сайт "Argentina Out", где размещена петиция.

Авторы инициативы считают, что представители Международной федерацией футбола (FIFA) являются поклонниками капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, поэтому с помощью судей "тащат" Аргентину в финал.

"Зачем остальным вообще участвовать, если победитель уже определен?" – задаются вопросом активисты.

В полуфинале аргентинская команда сыграет с Англией, которая в 1/4 финала ЧМ-2026 одержала победу над Норвегией. Матч пройдет 15 июля в 22:00 по московскому времени.

До этого в 1/8 финала и 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины одержала победу над Египтом и Швейцарией. После игр обе команды жаловались на решения судей в пользу аргентинцев.

В частности, президент Египетской футбольной ассоциации Хани Абу Рида призвал расследовать отмененный гол египетской команды и назначение возможного пенальти перед третьим голом Аргентины. Однако председатель судейского комитета Международной федерации футбола Пьерлуиджи Коллина сообщил, что обвинения сборной Египта в адрес судей являются безосновательными.

Полуфиналы чемпионата мира по футболу пройдут 14 и 15 июля

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