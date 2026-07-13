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13 июля, 21:34

Шоу-бизнес

ФНС заблокировала счета блогера Дани Милохина

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по банковским счетам блогера Дани Милохина в России. Об этом стало известно из данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Решение было вынесено 9 июля. В качестве причины указано непредоставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в течение 20 дней после истечения установленного срока.

Также у блогера имеется задолженность в размере 500 рублей. Она относится к "штрафам, санкциям и возмещению ущерба" перед управлением казначейства.

Милохин уехал из РФ в сентябре 2022 года и вернулся в 2023-м. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина тогда просила Минобороны РФ проверить, почему он не служил в армии.

После этого Милохин улетел в Дубай. По его словам, он испугался призыва в вооруженные силы. Спустя время блогер рассказал, что работает доставщиком еды в эмирате.

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