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13 июля, 20:33

Политика

Девять стран Европы и Украина решили создать коалицию ПВО

Фото: 123RF.com/vapi

Лидеры девяти европейских стран и Украина решили создать коалицию ПВО для противодействия ударам баллистическими ракетами. Соответствующее совместное заявление, сделанное на саммите "коалиции желающих", опубликовал Елисейский дворец.

В документе уточняется, что к новой оборонительной архитектуре, помимо Украины, присоединятся Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Британия, Франция и Швеция. Государства пошли на этот шаг, так как "осознают растущую угрозу, исходящую от баллистических ракет", и важность обороны для безопасности Европы.

При этом подчеркивается, что роль коалиции является исключительно оборонительной, а деятельность организации направлена "не против какого-либо народа, а на защиту собственного". Вместе с тем отмечается, что коалиция открыта для вступления новых членов.

Страны, в частности, собираются объединить усилия своих оборонно-промышленных предприятий, чтобы создать "интегрированную архитектуру противоракетной обороны для сдерживания и нейтрализации будущих ракетных угроз". Речь идет о разработке общих оперативных требований, организации совместных технических рабочих групп, создании механизмов управления и дорожной карты "для достижения начальных оперативных возможностей".

Кроме того, участники новой коалиции собираются организовывать совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Они будут проводиться в рамках "флагманского проекта". При этом странам-участницам еще предстоит найти источники их финансирования.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что "коалиция желающих" является коалицией подстрекателей войны. Он отмечал, что ее представители не хотят достижения мира, а также совершают враждебные действия в отношении России. При этом коалиция заблуждается в том, что может нанести Москве стратегическое поражение.

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