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13 июля, 23:41

Шоу-бизнес

У рэпера Ганвеста списали 102 тысячи рублей, которые он якобы занимал 3 года назад

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Мошенники якобы списали у рэпера Ганвеста (настоящее имя – Руслан Гоминов) 102 тысячи рублей, инсценировав долг трехлетней давности. Об этом РЕН ТВ сообщил адвокат музыканта.

По словам защитника, уведомление о взыскании средств поступило из банка внезапно. Деньги были списаны на основании заявления от неизвестного по фамилии Волков, который использовал слитые паспортные данные исполнителя. Кроме того, в качестве адреса должника был указан фиктивный адрес.

Сам Ганвест отрицает факт знакомства с Волковым и получения займа. Адвокат музыканта подчеркивает, что расценивает инцидент как реализацию мошеннической схемы с подставным лицом и фейковым договором, составленным на основе украденных персональных данных.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по банковским счетам блогера Дани Милохина в России. В качестве причины указано непредоставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в течение 20 дней после истечения установленного срока. Также у него имеется задолженность в размере 500 рублей.

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