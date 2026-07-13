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13 июля, 20:33

Общество

Галустян рассказал Путину о готовящемся шоу "Битва дронов"

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев

Актер Михаил Галустян в ходе форума Народного фронта "Все для Победы!" рассказал Владимиру Путину о готовящемся к выходу на ТВ шоу "Битва дронов".

"Шоу "Битва дронов", которое мы придумали, – это возможность раскрыть эту тему, сделать ее понятной, интересной и популярной. Планируем съемки проводить в самых красивых местах нашей с вами родины", – поделился Галустян.

В одной команде будут соревноваться участники СВО, студенты, блогеры и звезды. По его словам, это отличная возможность для всех желающих проявить себя и продемонстрировать свои навыки.

Глава государства, в свою очередь, пожелал успехов в реализации проекта, а также отметил, что пропаганда – "чрезвычайно важная вещь".

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что новая "Фабрика звезд" будет сильно отличаться от первоначального шоу. По его словам, она будет построена на соревновании двух типов продюсеров: классических и последнего десятилетия.

"Фабрика звезд" выходила на Первом канале с 2002 по 2007 год включительно. Позднее на этом же канале транслировали "Фабрику звезд. Возвращение". Затем шоу перезапускали на МУЗ ТВ и ТНТ.

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