Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 22:02

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Variety: сын Бекхэмов Ромео снимется в фильме о теннисистах

Сын Бекхэмов Ромео снимется в фильме о теннисистах

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/romeobeckham

Ромео Бэкхем, сын экс-футболиста Дэвида Бекхэма и бывшей участницы группы Spice Girls Виктории Бекхэм, снимется в романтическом фильме "Счет 40:0". Это будет его дебют в кино, сообщает Variety.

Помимо Бэкхема, главную роль в кинокартине получил актер Поль Киршер. В центре сюжета окажется суперзвезда большого тенниса Саши Галло, который тренируется со своим отцом, чтобы выиграть крупный трофей в Париже. Обстоятельства изменятся, когда на пути героя встанет новый соперник.

Режиссером ленты выступил фэшн-фотограф Пьер-Анж Карлотти. В съемках фильма также примут участие Гийом Кане, Бенжамен Вуазен и Катрин Денев.

Ранее сообщалось, что студия Universal готовит продолжение рождественской комедии "Гринч – похититель Рождества". По данным СМИ, актер Джим Керри может вновь предстать в образе Гринча – ведутся соответствующие переговоры. Режиссером станет двукратный обладатель "Оскара" Рон Ховард, создавший оригинальную ленту.

Читайте также


шоу-бизнескиноза рубежом

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

Чем заняться в парках в рамках программы "Лета в Москве"?

До 31 августа в 17 парках все желающие смогут посетить бесплатные кружки

До 27 сентября в трех парках продолжается проект "Лесные библиотеки"

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика