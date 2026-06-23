Variety: сын Бекхэмов Ромео снимется в фильме о теннисистах

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Ромео Бэкхем, сын экс-футболиста Дэвида Бекхэма и бывшей участницы группы Spice Girls Виктории Бекхэм, снимется в романтическом фильме "Счет 40:0". Это будет его дебют в кино, сообщает Variety.

Помимо Бэкхема, главную роль в кинокартине получил актер Поль Киршер. В центре сюжета окажется суперзвезда большого тенниса Саши Галло, который тренируется со своим отцом, чтобы выиграть крупный трофей в Париже. Обстоятельства изменятся, когда на пути героя встанет новый соперник.

Режиссером ленты выступил фэшн-фотограф Пьер-Анж Карлотти. В съемках фильма также примут участие Гийом Кане, Бенжамен Вуазен и Катрин Денев.

Ранее сообщалось, что студия Universal готовит продолжение рождественской комедии "Гринч – похититель Рождества". По данным СМИ, актер Джим Керри может вновь предстать в образе Гринча – ведутся соответствующие переговоры. Режиссером станет двукратный обладатель "Оскара" Рон Ховард, создавший оригинальную ленту.