Актриса Аня Тейлор-Джой сыграет в "Охоте на Голлума"

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Актриса Аня Тейлор-Джой получила роль в фильме "Властелин Колец: Охота на Голлума", сообщило издание Variety.

По информации Deadline, она исполнит роль Серен – эльфийки-синдара из Лесного королевства, которая является агентом короля Трандуила.

Фильм, сюжет которого будет разворачиваться между событиями "Хоббита" и "Властелина Колец", должен выйти в зарубежный прокат 17 декабря 2027 года. Он снят по сценарию Филиппы Бойенс, Стивена Кольбера и Питера МакГи, режиссером выступил Энди Серкис, вернувшийся к роли Голлума.

В актерский состав вошли также Кейт Уинслет, Джейми Дорнан и Лео Вудолл, которые сыграют персонажей по имени Маригол, Страйдер и Халвард соответственно.

Кроме того, главные роли сыграют Иэн МакКеллен, Элайджа Вуд и Ли Пейс. Они вернутся к ролям Гендальфа, Фродо и Трандуила.

Ранее режиссер Питер Джексон и Кольбер объявили, что начинают работать над новым фильмом серии "Властелин колец". Согласно синопсису, спустя 14 лет после завершения путешествия хоббиты Фродо Бэггинс, Сэм Гэмджи, Мерри Брендибак и Пиппин Тук решают вспомнить о своих первых приключениях.

Одновременно с этим дочь Гэмджи, Эланор, раскрывает давно забытую тайну и решает выяснить, почему Война Кольца оказалась практически проиграна еще до ее начала.

