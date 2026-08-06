Двоих россиян эвакуировали с высоты 3,5 тыс метров в Казахстане

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Два гражданина России, получившие травмы в горах Алма-Атинской области на высоте около 3 500 метров, были эвакуированы спасателями МЧС Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 5 августа на высокогорном гидропосту "Тогузак" госучреждения "Казселезащита" МЧС, расположенном в Талгарском районе. Туристическая группа из восьми человек обратилась за помощью, так как она требовалась двум участникам похода.

По данным министерства, 25-летняя туристка получила травму головы из-за падения камня, а у 32-летнего мужчины после падения травмирована рука. Из-за сложных погодных условий и ограничений для полетов оперативно применить авиацию не удалось.

Спасатели отряда "Барыс" добрались до гидропоста утром 6 августа, а после улучшения погоды пострадавших эвакуировали вертолетом "Казавиаспаса" и передали бригаде Центра медицины катастроф.

Ранее два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус на высоте около 4 200–4 600 метров. Один из них погиб, второй получил травмы. Позже стало известно, что это отец и сын. Следователи организовали доследственную проверку. Прокуратура также контролировала установление обстоятельств ЧП.

