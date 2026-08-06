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06 августа, 17:55

Происшествия

Пострадавшую от наезда катера девочку в Саратове доставили в клинику Рошаля

Фото: MAX/"Московская медицина"

Шестилетняя девочка, пострадавшая при наезде катера в Саратовской области, доставлена в московскую клинику доктора Рошаля. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы в мессенджере MAX.

Ребенок получил множественные травмы от винта моторного судна на Волгоградском водохранилище в Марксовском районе. После телемедицинской консультации девочку перевезли в Институт неотложной детской хирургии и травматологии.

Сейчас пациентка находится в отделении интенсивной терапии. Врачи проводят комплексное обследование, оценивают характер и степень полученных травм. В ближайшее время будет определена дальнейшая тактика лечения. Медики делают все возможное, чтобы спасти ребенка.

Ранее в Бурятии на озере Байкал перевернулся частный катер, к которому был прикреплен надувной водный диван с отдыхающими. В результате ЧП никто не пострадал – участникам происшествия не потребовалась помощь врачей и они сами отправились домой.

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