АГН "Москва": мужчину спасли после падения с Лужнецкого метромоста в реку

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, который упал в воду с Лужнецкого метромоста. Об этом Агентству "Москва" сообщил осведомленный источник.

Пострадавшего достали из воды спасатели на катере и передали медикам для осмотра. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Санкт-Петербурге в районе Октябрьской набережной мужчина утонул, решив искупаться в Неве. Очевидцы видели, как он ушел под воду в 10 метрах от берега, а позднее водолазы достали тело. Купание в Неве запрещено из-за несоответствия воды санитарным нормам и сильного течения.

До этого в подмосковной Электростали утонул девятилетний мальчик. Компания детей играла в футбол на берегу пруда № 2, когда мяч упал в воду. Ребенок зашел за ним и на расстоянии около пяти метров от берега ушел под воду. Тело подняли водолазы.