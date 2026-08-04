Солист группы "Ляпис Трубецкой" Михалок заочно осужден в Белоруссии на 4 года колонии

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Солист рок-руппы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок заочно приговорен в Белоруссии к четырем годам колонии общего режима по двум уголовным статьям. Об этом сообщила генеральная прокуратура республики.

Следственный комитет республики начал специальное (заочное) производство в отношении музыканта в середине мая. Ему предъявили обвинение в разжигании социальной вражды и оскорблении президента.

"На основании части 1 статьи 130, части 1 статьи 368 Уголовного кодекса Республики Белоруссии по совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", – говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее сообщалось, что суд в Москве рассмотрит уголовное дело в отношении блогера, который обвиняется в унижении группы лиц по национальному признаку и краже мобильного телефона. Мужчина 2004 года рождения опубликовал видеоролики с унижением русских в августе 2025-го. В мае того же года он украл смартфон у женщины.

В результате в его отношении было возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти и краже. В рамках расследования был проведен значительный объем следственных действий, а также получено заключение психолого-лингвистической судебной экспертизы.