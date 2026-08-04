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04 августа, 16:36

Шоу-бизнес

Волочкова навестила отца в Санкт-Петербурге и рассказала, что он очень слаб

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова приехала к больному отцу Юрию Волочкову в Санкт-Петербург. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

На опубликованной фотографии видно отца балерины, который лежит на постели в пижаме, отвернувшись в сторону с закрытыми глазами. Он нежно держит дочь за руку.

"Навестила и папу. Очень он слаб", – подписала снимок Волочкова.

В апреле балерина рассказывала, что состояние ее отца ухудшается с каждым днем. Она указала на то, что он не может оправиться после инсульта уже 19 лет.

Отец Волочковой – чемпион СССР по настольному теннису 1983 года, мастер спорта СССР международного класса и тренер по легкой атлетике. Однако из-за последствий инсульта у него парализована правая сторона.

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