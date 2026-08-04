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04 августа, 17:27

Транспорт

График движения поездов на МЦД-3 сократится 8 и 9 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения поездов на МЦД-3 будет скорректирован 8 и 9 августа, сообщили в столичном Дептрансе в мессенджере MAX.

Интервалы на ряде участков увеличатся, а последние составы отправятся раньше обычного.

В эти дни последние поезда "Иволга", курсирующие по диаметру, уйдут с конечных станций в 23:02. Для поездок в более позднее время пассажиры могут воспользоваться пригородными поездами от и до Ленинградского и Казанского вокзалов.

Кроме того, интервалы движения будут частично увеличены: на Ленинградском и Казанском направлениях – до 15–20 минут, на станции Митьково – до 30 минут.

Изменения связаны с подготовительными работами, которые проведут специалисты ОАО "РЖД" для смещения железнодорожного пути на участке Химки – Ховрино в рамках строительства высокоскоростной магистрали.

Ранее сообщалось, что расписание ряда пригородных поездов Казанского, Курского, Рижского, Киевского и Горьковского направлений Московской железной дороги (МЖД), а также маршрутов МЦД-2 и МЦД-4 изменилось до 31 августа.

Изменения связаны с работами по развитию инфраструктуры. В зависимости от участка железнодорожники будут заменять стрелочные переводы, ремонтировать пути и проводить другие технологические операции.

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