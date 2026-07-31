График движения поездов дальнего пригорода Курского направления изменится в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение поездов дальнего пригорода Курского направления изменится в августе. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что корректировки затронут ночные часы 3–4, 4–5, 6–7, 9–10, 10–11 и 17–18 августа. С 19:50 до 05:50 будет закрыт путь "на Москву" на станции Столбовая.

В связи с этим поезда на участке Чехов – Гривно в обе стороны проследуют по пути в область. Кроме того, часть составов дальнего пригорода отменят, часть проследует по укороченным маршрутам от станций Львовская, Депо и Курская и до них же.

В период изменений железнодорожники проведут плановые работы по смене стрелочного перевода на станции Столбовая. Движение поездов на МЦД-2 будет осуществляться в соответствии с обычным расписанием.

Ранее в РЖД заявляли, что на Ленинградском вокзале в Москве изменилась нумерация путей. Новая система предусматривает последовательную нумерацию путей слева направо: от пути № 1 до пути № 12. Теперь с 1-го по 5-й путь принимают поезда дальнего следования, а с 6-го по 12-й – пригородные составы. В РЖД объясняли, что нумерацию поменяли в рамках ремонта вокзального комплекса.

