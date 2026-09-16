Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:36

Общество

Минпросвещения РФ определило количество часов на занятия физкультурой в школах

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

На изучение физической культуры в российских школах отводится два или три часа в неделю. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ, образовательные организации могут самостоятельно выбирать количество уроков.

Министерство подготовило рекомендации по проведению уроков физкультуры в школах на 2026/27 учебный год. Предмет остается обязательным для всех классов – с 1-го по 11-й.

Согласно федеральным образовательным программам, школы вправе самостоятельно определять количество часов на изучение предмета – два или три в неделю. При этом если учебное заведение выбирает модуль по какому-либо виду спорта, он может быть реализован только в качестве третьего часа физкультуры.

В 1–4-х классах федеральная рабочая программа по физкультуре предусматривает суммарно от 270 до 405 часов. В 5–9-х классах рекомендуется 510 часов. Если учебный план предполагает два урока в неделю, общее количество часов составит 340.

В 10–11-х классах общее число рекомендованных часов по физкультуре составляет 136 (по 68 часов на каждый год обучения). В рамках универсального профиля этот показатель увеличивается до 204 часов.

К урокам физической культуры допускаются только школьники, имеющие соответствующее медицинское заключение. При планировании нагрузок образовательные организации обязаны учитывать информацию о медицинской группе здоровья каждого ребенка.

Ранее в Минпросвещения напомнили о максимальной длительности школьных уроков. Так, у первоклассников с сентября по декабрь занятия не могут быть свыше 35 минут, а с января по май – более 40 минут. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья время школьных уроков ограничено 40 минутами.

Читайте также


образованиеобщество

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика