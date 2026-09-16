Минпросвещения РФ определило количество часов на занятия физкультурой в школах

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На изучение физической культуры в российских школах отводится два или три часа в неделю. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ, образовательные организации могут самостоятельно выбирать количество уроков.

Министерство подготовило рекомендации по проведению уроков физкультуры в школах на 2026/27 учебный год. Предмет остается обязательным для всех классов – с 1-го по 11-й.

Согласно федеральным образовательным программам, школы вправе самостоятельно определять количество часов на изучение предмета – два или три в неделю. При этом если учебное заведение выбирает модуль по какому-либо виду спорта, он может быть реализован только в качестве третьего часа физкультуры.

В 1–4-х классах федеральная рабочая программа по физкультуре предусматривает суммарно от 270 до 405 часов. В 5–9-х классах рекомендуется 510 часов. Если учебный план предполагает два урока в неделю, общее количество часов составит 340.

В 10–11-х классах общее число рекомендованных часов по физкультуре составляет 136 (по 68 часов на каждый год обучения). В рамках универсального профиля этот показатель увеличивается до 204 часов.

К урокам физической культуры допускаются только школьники, имеющие соответствующее медицинское заключение. При планировании нагрузок образовательные организации обязаны учитывать информацию о медицинской группе здоровья каждого ребенка.

Ранее в Минпросвещения напомнили о максимальной длительности школьных уроков. Так, у первоклассников с сентября по декабрь занятия не могут быть свыше 35 минут, а с января по май – более 40 минут. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья время школьных уроков ограничено 40 минутами.