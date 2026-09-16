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16 сентября, 06:26

Общество

Переменная облачность и до плюс 19 градусов ожидаются в столице 16 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в среду, 16 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 17 до 19 градусов. В Подмосковье – от 15 до 20 градусов.

Также в регионе будет дуть северный, северо-западный ветер, скорость которого составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в Москве не прогнозируется заморозков в течение недели. Однако температура по ночам будет низкая – 6–8 градусов, местами в столице – до 3–4 градусов.

Летняя погода вернется в Москву на 60 часов

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