16 сентября, 06:26Общество
Переменная облачность и до плюс 19 градусов ожидаются в столице 16 сентября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в среду, 16 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 17 до 19 градусов. В Подмосковье – от 15 до 20 градусов.
Также в регионе будет дуть северный, северо-западный ветер, скорость которого составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 749 миллиметров ртутного столба.
Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в Москве не прогнозируется заморозков в течение недели. Однако температура по ночам будет низкая – 6–8 градусов, местами в столице – до 3–4 градусов.
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