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00:29

Транспорт

Росавиация не планирует ограничивать число чартеров иностранных авиакомпаний

Фото: depositphotos/Shebeko

Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что ведомство не намерено ограничивать количество чартерных рейсов иностранных перевозчиков на российском рынке. Об этом он заявил РИА Новости на полях Международного фестиваля молодежи.

По его словам, этот вопрос в настоящее время не стоит в повестке ни у Минтранса, ни у Росавиации. В настоящее время чартерные рейсы иностранных авиакомпаний в Россию выполняются на основании допусков, которые Росавиация выдает по запросу перевозчика.

Ранее стало известно, что авиакомпания Air Tanzania возобновила полеты из столичного аэропорта Внуково. Перевозчик выполняет из воздушной гавани до трех рейсов в неделю по маршруту Москва – Занзибар – Дар-эс-Салам.

За два месяца Air Tanzania совершила 50 рейсов в Москву и обратно на Boeing 787-800. В августе средняя загрузка самолетов достигла 89%.

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