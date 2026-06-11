Россия и Кения прорабатывают соглашение о прямом авиасообщении

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Представители России и Кении работают над соглашением о прямом авиасообщении между двумя странами. Об этом рассказал посол Кении в Москве Питер Матуки.

В данный момент стороны ожидают визита президента Кении Уильяма Руто в Россию, который состоится в октябре, для более детального рассмотрения предложений. Матуки указал на большой туристический потенциал между Кенией и Россией.

"В Африке Кения предлагает лучшие туристические направления – сафари, пляжи – и одним из способов поощрения притока туристов является прямое авиасообщение", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Ранее сообщалось, что Россия планирует запустить в этом году прямое авиасообщение с Малайзией, а также увеличить число рейсов в Китай, Индонезию, Индию и страны Ближнего Востока после нормализации ситуации в регионе.

В частности, самолеты с Камчатки начнут летать в Китай до конца 2026 года. Власти региона давно ведут соответствующие переговоры с китайскими партнерами. В первую очередь, с провинцией Хэйлунцзян и городом Харбин.