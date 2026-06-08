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08 июня, 11:56

Туризм

В Турции заявили, что изменения в системе "все включено" не должны отпугнуть россиян

Фото: depositphotos/slava296

Отельеры в Турции думают о возможных изменениях в системе "все включено". Любые новшества при этом не должны отпугивать туристов, в том числе российских. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал отельер из Бодрума Исмаил Карагюль.

"Система "все включено" остается одним из главных преимуществ турецких курортов. Если изменения и будут вноситься, они должны повысить качество услуг и эффективность работы отелей, а не отпугнуть туристов", – сказал он.

Карагюль добавил, что туристический бизнес размышляет о разных вариантах изменения существующей модели. Возможны расширенные пакеты услуг для отдыхающих за пределами отелей и более гибкие пакеты услуг.

Однако от системы "все включено" отказываться не собираются, ведь она востребована у гостей из Германии, России, Великобритании и других государств.

Отельер добавил, что именно рост затрат заставляет бизнес смотреть в направлении новых решений, но ожидания туристов в любом случае должны учитываться. Он отметил, что россияне особенно ценят систему "все включено". Собеседник агентства подчеркнул, что никаких конкретных решений пока не принято.

Ранее эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов говорил, что Турция даже при 40-градусной жаре остается топовым направлением для отдыха у российских граждан. Он назвал систему "все включено" одной из причин популярности турецких курортов.

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