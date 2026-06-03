АТА: Турция снижает цены на отдых для удержания интереса туристов

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Турецкие отельеры вынуждены значительно снижать стоимость отдыха, чтобы удержать интерес туристов в условиях растущей конкуренции на средиземноморском рынке. Об этом рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в эфире радио КП.

Основным конкурентом, по его словам, остаются российские курорты, особенно Сочи и Анапа. В частности, турецкий турбизнес мониторит ценовую политику отечественных курортов и стремится сохранить привлекательность своих предложений.

"Турки внимательно следят за ценами в Сочи. Держат, к примеру, цены на 20–25% ниже сочинских, чтобы привлечь людей в Турцию", – отметил Мкртчян.

Однако российские отельеры сами создали дополнительное преимущество для Турции, повысив цены в начале сезона, подчеркнул эксперт. Сейчас многие гостиницы в Сочи пытаются снизить стоимость проживания, но часть путешественников уже отдала предпочтение другим направлениям.

Немаловажную роль играют и погодные условия. Например, текущая весна на юге России оказалась необычно холодной.

"Такой холодной весны мы не припомним за последние 30 лет. Когда в конце мая плюс 15 и стена дождя", – подчеркнул вице-президент АТА.

В этих условиях Турция и Египет получили дополнительные преимущества благодаря более теплой погоде, что особенно важно для туристов, планирующих отдых в мае и июне. Тем не менее Мкртчян не исключает изменения ситуации во второй половине лета. Он считает, что в июле и августе Сочи сможет частично восстановить свои позиции благодаря традиционно высокому спросу на российские курорты.

Отдельно эксперт отметил неожиданно высокий интерес к Анапе. По его словам, многие в гостиничном бизнесе Сочи не ожидали такого быстрого восстановления спроса.

"В Анапе у нас рост гигантский – плюс 50%, потому что Анапа держит цены примерно на 25% ниже, чем Сочи", – заявил он.

Большая часть путешественников заранее купила билеты и забронировала места для отдыха именно в Анапе. Особенно это касается тех, кто планирует поездки на поезде и приобретает билеты за несколько месяцев до отпуска. Таким образом, попытки сочинских отелей снизить цены на проживание уже не могут существенно изменить выбор многих отдыхающих.

По мнению Мкртчян, главным фактором для туристов остается соотношение цены и качества отдыха. Именно поэтому курорты, предлагающие более низкие цены при аналогичном уровне сервиса, имеют преимущество в конкуренции за клиентов.

Ранее эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов заявлял, что даже при 40-градусной жаре Турция останется приоритетным направлением для российских туристов. Жара не повлияет на турпоток из РФ, так как у россиян осталось не так много заграничных вариантов для пляжного отдыха, добавлял специалист.