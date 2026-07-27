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27 июля, 11:14

Общество

Число умерших от Эболы в ДРК достигло 1 405 человек

Фото: ТАСС/EPA/DIEUDONNE DIROLE

За сутки количество лабораторно подтвержденных летальных исходов от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) выросло на 51 и достигло 1 405 человек. Об этом сообщило министерство связи и по делам СМИ страны в ежедневном бюллетене, передает ТАСС.

Общее число заболевших Эболой составляет около 3,2 тысячи человек. За последние 24 часа зафиксировано 125 новых случаев инфицирования. Показатель летальности – 43,9%.

В больницах и изоляторах остаются 773 человека с подозрением на заражение. Доля отслеженных контактов с инфицированными достигла 77,8%.

Новая вспышка Эболы в ДР Конго была зафиксирована в мае. Через некоторое время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию чрезвычайной ситуацией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова начать серийный выпуск вакцины против нового штамма лихорадки. По словам директора департамента государств Африки МИД России Анатолия Башкина, африканские государства выразили заинтересованность в приобретении данного средства.

Первые испытания вакцины против нового штамма Эболы начали проводить на людях

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