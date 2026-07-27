До 8 человек увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число пострадавших при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону увеличилось до 8 человек. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

"2 человека получили помощь медиков на месте, 6 человек госпитализированы", – написал он.

Врачи оценивают состояние одного мужчины как тяжелое. У него диагностировали ожоги и переломы. Другие пациенты находятся в среднетяжелом и стабильном состояниях.

Также Слюсарь указал, что жителей подвергшихся атаке многоквартирных домов в Ростове-на-Дону эвакуировали. Из них 56 человек остаются в пункте временного размещения. Там же работает медицинский пункт, людям оказывают всю необходимую помощь.

Губернатор уточнил, что целью ударов также стал центр для лиц без определенного места жительства. На момент атаки там находились 3 работника и 43 человека, которые жили там.

"Были предприняты необходимые меры безопасности, никто не пострадал. Сейчас учреждение работает в штатном режиме", – подчеркнул глава региона.

В общей сложности из-за падения фрагментов дронов повреждения получили 17 частных домовладений, 3 многоквартирных дома, социальное учреждение, кафе, складские помещения и 5 машин. При этом пожар, охвативший склады на площади 400 квадратных метров, удалось потушить.



В связи со сложившейся ситуацией в границах поврежденных домов решено ввести режим ЧС. Все пострадавшие участки сейчас оцеплены. Власти окажут жителям всю необходимую помощь. В частности, уже развернут мобильный пункт приема людей, там они могут получить поддержку в вопросах восстановления документов.



Кроме того, при падении обломков БПЛА в Таганроге оказалось частично повреждено здание производственного объекта. В результате случившегося никто не пострадал.

Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке ночью 27 июля. Помимо Ростова-на-Дону и Таганрога, под ударами оказались еще 4 района области: Шолоховский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский. Средства ПВО уничтожили около 50 беспилотников.

В результате случившегося два человека погибли. Прокуратура региона взяла под контроль соблюдение прав пострадавших после атаки в Ростове-на-Дону.