Песков заявил, что дооснащение торговых судов средствами обороны невозможно

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Дооснащение торговых судов оборонительными средствами невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что, согласно международным морским правовым нормам, торговые суда не могут быть вооружены, поэтому они и являются торговыми коммерческими судами. При этом представитель Кремля отметил, что российский флот может принимать меры по их защите.

Ранее Владимир Путин заявил, что Военно-морской флот России играет ключевую роль в решении задач спецоперации, а также остается основным элементом обеспечения безопасности страны.

Корабельные комплексы наносят точные удары по противнику, а морские пехотинцы сражаются доблестно, умело и бесстрашно.