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27 июля, 16:35

Наука

Умер создатель всемирно известной выставки трупов "Миры тела" Гунтер фон Хагенс

Фото: Getty Images/FilmMagic/Fred Duval

Разработчик метода пластинации и автор всемирно известной выставки трупов "Миры тела" Гунтер фон Хагенс умер на 82-м году жизни. Об этом сообщил News.ru со ссылкой на издание Bild.

Как рассказали журналисты, за день до смерти фон Хагенса госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. Известно, что врач долгие годы боролся с болезнью Паркинсона.

Фон Хагенс родился 10 января 1945 года на территории современной Польши. В 1977 году он разработал технологию, благодаря которой можно практически вечно хранить биологические препараты. Метод часто вызывал споры, но тем не менее его передвижную выставку "Миры тела", где представлены человеческие органы и тела, к настоящему моменту посетили более 58 миллионов человек.

В 2015 году на площади Александрплац в Берлине открылся постоянный музей пластинатов. Власти округа Митте в Берлине пытались запретить его деятельность. Несмотря на судебные разбирательства, учреждение продолжило работу, хотя и было вынуждено скорректировать экспозицию.

Кроме того, в 2021 году глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить и дать оценку выставке фон Хагенса "Мир тела", которая проходила в Москве. Как отмечало ведомство, в СМИ высказались негативные комментарии в отношении экспозиции, которая, по мнению общественников, нарушала нравственные ценности и оскорбляла чувства верующих.

В свою очередь, супруга врача Ангелина Уолли рассказывала, что ее муж не гнался за сенсациями. По ее словам, он пытался помочь людям более осознанно относиться к своему телу.

Сам разработчик инновационного метода хранения человеческих органов всегда хотел, чтобы его тело пластинировали после смерти. Отмечается, что семья планирует исполнить его волю. Предположительно, тело фон Хагенса могут разместить в "Пластинариуме" в городе Губене.

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