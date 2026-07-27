В Кремле заявили о готовящемся международном телефонном разговоре Путина

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Владимир Путин 27 июля проведет международный телефонный разговор. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Беседа пройдет во второй половине дня. Кремль даст информацию после того, как разговор завершится.

Ранее в июле Путин разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили ситуацию на Украине, ближневосточный конфликт, а также дальнейшие контакты двух стран.

Тогда российский президент заявил, что Евросоюз и Украина сделали ставку на затягивание и эскалацию конфликта. В свою очередь глава Белого дома заверил, что готов содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных решений по преодолению кризиса.