Путин указал Трампу на ложь Украины и Евросоюза про ситуацию на фронте

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили Украину в ходе телефонного разговора. Российский лидер обратил внимание главы Белого дома на ложные сообщения Киева и его европейских союзников касательно ситуации на линии фронта. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

"Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим", – отметил Ушаков.

Президент РФ заявил Трампу, что недавнее освобождение Константиновки в ДНР стало важным этапом освобождения всей территории региона. Армия РФ возьмет все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, как бы "Киев за них ни цеплялся", отметил в разговоре российский лидер.

Путин добавил, что Украина и Евросоюз сделали ставку на затягивание и эскалацию конфликта, не гнушаясь при этом террористическими методами против мирного населения.

Трамп вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных решений по преодолению кризиса. В свою очередь, Путин подчеркнул готовность Москвы к дипломатическому урегулированию на основе российских подходов.

По словам Ушакова, тема украинского урегулирования обсуждалась президентами в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля.

Во время беседы также было установлено, что спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер будут готовы продолжить посреднические усилия по Украине. Дипломаты смогут вновь приехать в Москву в удобное время.

Разговор Путина и Трампа продолжался на протяжении 1 часа 25 минут, он был деловым и весьма конструктивным. По словам Ушакова, этот телефонный разговор – уже четвертый с начала года – состоялся по инициативе американской стороны, что "говорит о многом".

Помимо украинского вопроса, лидеры двух стран обсудили и другие актуальные сюжеты двухсторонней и международной повестки дня. Путин и Трамп также подчеркнули важность продолжения двусторонних контактов и договорились вновь созвониться уже в ближайшее время.